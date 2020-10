Sin medidas restrictivas, proyectan 35 mil casos en dos semanas

Hasdeu recordó que un respirador necesita de un recurso humano compuesto por médicos, enfermeros como así también kinesiólogos, capacitados para el área.

“No se genera este personal calificado de la noche a la mañana. Además el personal se sigue enfermando, ya sea en la atención como entre sus contactos directos por la situación de transmisión comunitaria del coronavirus en la región”, agregó.

Según las proyecciones de contagios que realizaron en el CUESEB, de no revertir esta situación, dentro de unos 18 días, en el peor escenario, alcanzarían los 35.000 casos en Neuquén. En uno moderado sería de unos 20 mil infectados, y en un escenario optimista rozarían los 14 mil casos de coronavirus.

El médico advirtió que estos escenarios se pueden modificar, depende de la conducta humana. “En marzo nos sorprendió que el aislamiento se cumpliera a raja tabla, eso hizo que el pico de contagios previsto para mayo no pasara. Se puede modificar”, enfatizó Hasdeu. De lo contrario, “en 15 días será mucho más dramático”, alertó.

Por su parte, Gabriela Luchetti, ex jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Castro Rendón y docente en la UNCo instó a las autoridades provinciales para que “tomen la decisión política que tienen que tomar”. Al tiempo que aseguró que “no es una postura en contra de nadie, cómo no voy a entender a una persona que vive de un negocio. Pero es terrible la situación, más la de la gente a la que se le está muriendo un familiar. Si no le toca, no lo entiende”.

E indicó: “Por eso es tan importante el cierre porque el asintomático no puede contagiar, no puede ir a comprar ni de shopping”.