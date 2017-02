Terminó la reunión y el gremio ATE no recibió ninguna propuesta.

Terminó la reunión entre el gremio ATE y representantes del Ejecutivo. Los dirigentes gremiales decidieron levantarse de la mesa ante la falta de una propuesta salarial.

"No se avisora un acuerdo. Nos empujan a una situación de conflictividad. La única prisa que tienen los funcionarios es para que el conflicto se acelere. Ellos le van poniendo fecha a cada paro con esta actitud", dijo Carlos Quintriqueo a los periodistas que esperaban a la salida.

Esta era la segunda mesa paritaria del año luego de la realizada el viernes pasado donde el sindicato que agrupa a los trabajadores estatales adoptó la misma postura.

El encuentro se realizó en las oficinas de Avenida del Trabajador 650. Allí, el sindicato planteó una suba salarial del 40 por ciento para el primer semestre de 2017 y para todos los trabajadores estatales y jubilados. Además, exigirán el pago de sueldos atrasados y adicionales, pase a planta de empleados del Ministerio de Desarrollo Social y reencasillamiento de los dependientes de la Subsecretaría de Trabajo, entre otros puntos.

Ayer hubo un encuentro con el gremio docente ATEN. Sin embargo, no hubo una propuesta salarial por lo que se pasó a un cuarto intermedio para el viernes. En este caso, los dirigentes adelantaron que, de no haber un acuerdo, no darán inicio a las clases.