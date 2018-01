En seis de las estaciones de servicio de la ciudad el precio se dispararon en el orden del 4% para las naftas súper y para las premium en un 4,5% respecto al valor anterior.

De las YPF consultadas, el valor de la nafta súper pasó de 17,90 pesos a 18,63; el diesel 500 el litro se fue de $19,61 a $20,37; en tanto que la Infinia diesel pasó de estar a $22 a $22,98.

"Algunos no se dan cuenta del aumento de la nafta pero son los menos, la mayoría se queja por el nuevo costo", señaló uno de los playeros de una estación de servicio de la calle Belgrano.

Otros conductores directamente se daban cuenta cuando el importe no les alcanzaba a llenar el tanque de combustible. "No avisaron del aumento, recién me doy cuenta. Esta vez se pasaron", dijo un indignado conductor mientras miraba cómo se disparaban los valores en el surtidor.

LEÉ MÁS:

La suba de la nafta le mete más presión al bolsillo