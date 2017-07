La artista dejó entrever que se alejaría pronto de los escenarios, ya que los tours no eran lo suyo.

Récord

Adele, de 29 años, explicó que fue a ver a un especialista de garganta el viernes y que le aconsejó no actuar. La cantante llegó a congregar a una audiencia de casi 100.000 personas en cada una de sus dos actuaciones en la capital británica el miércoles y jueves pasado, un récord para un evento musical en un recinto de ese tipo en el Reino Unido.

“Decir que tengo el corazón roto sería poco. Las dos últimas noches en Wembley han sido los mejores y más grandes shows de mi vida”, escribió la estrella pop y ganadora de varios premios Grammy.

La cantautora había brindado el segundo de sus cuatro conciertos en Wembley y el recital 121 de la gira mundial que inició en febrero de 2016 en Belfast, Irlanda del Norte, y que pasó por buena parte de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda.

“No completar estos hitos en mi carrera es algo que me cuesta asumir y me gustaría no tener que escribir esto”, afirmó la intérprete de hits como “Rolling in the deep” y “Hello”. Y agregó: “Siento decepcionarlos. Saben que no tomaría esta decisión a la ligera. He hecho 121 conciertos y me quedaban dos. ¡Sólo dos para terminar! ¿Quién cancela en Wembley? No conseguir este hito en mi carrera es algo que tengo rondando mi cabeza y desearía no escribir esto. Lo siento, estoy devastada. Perdón”.