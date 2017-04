Software identifica focos epilépticos

“El riesgo de la cirugía es que todas las partes del cerebro tienen actividad neuronal asociada, es decir que si se remueve una parte, la función relacionada con esa área se puede ver afectada, por lo que quizás el paciente pierda el movimiento de un brazo o de una pierna, o su capacidad de hablar”, señaló Juan David Martínez Vargas, ingeniero que diseñó el dispositivo en la sede Manizales de la casa de estudios estatal.

Para validar la nueva herramienta, el profesional utilizó una base de datos de tres pacientes que le fue suministrada por el Laboratory for Clinical and Experimental Neurophysiology, Neurobiology and Neuropsychology, del Hospital Universitario de Gante (Bélgica). Con esos datos, Martínez Vargas pudo encauzar su trabajo, que se espera pueda resultar un importante aporte a la medicina y las nuevas tecnologías.

El software desarrollado por Martínez Vargas “se estructuró en dos etapas: la primera permitió encontrar las áreas con actividad epiléptica y la segunda, detectar las áreas que originaban el ataque”, detallaron desde la Universidad Nacional de Colombia. “El sistema ayudará a planificar la cirugía de pacientes con la enfermedad, porque le indicará al neurocirujano la región del cerebro que produce los ataques para extraerla y así curar al paciente. La siguiente tarea del grupo de investigación es validar el método con más datos”, resaltó la agencia universitaria.