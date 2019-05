Sol Pérez con miedo: "Una persona me sigue a todos lados"

Sol Pérez no pudo aguantar las lágrimas al contar al aire que está siendo acosada por un hombre. “Estoy viviendo una situación extraña. Tengo una persona que me persigue a todos lados”, reveló la ex chica del clima. La modelo y conductora contó en Involucrados que todavía no denunció a esa persona, aunque ya piensa adquirir el botón antipánico para sentirse más protegida: “La verdad es que tengo miedo”.