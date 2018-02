La chica del clima contó cuál es su método 2.0 para llamar la atención del hombre que le gusta. “Yo he ‘likeado’ para que me hablen y me salió bien. No voy a decir a quién”, dijo Sol. “Le puse ‘likes’ a tres o cuatro fotos para que él se dé cuenta que le estaba tirando onda. Después, tenés que ‘likear’ a otras personas, para que no parezca que me gusta la foto de tal”, confesó con picardía. “Él se dio cuenta. Hablamos y le pasé mi número”, concluyó.