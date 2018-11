"Soy gay y estoy orgulloso"

Un camino de reconocimiento

“Hace muchos años que mi sexualidad dejo de ser un ‘tema’ en mi vida. Si bien en algún momento lo fue, sobre todo de chico cuando sentía que algo ‘fallaba en mí’ por ser distinto”, relató el joven artista de 28 años.

“Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito público no fue siempre así. Si bien sigo creyendo absurdo salir a aclarar ciertas cosas, nadie sale a aclarar que es heterosexual. Me empieza a hacer un poco de ruido esto de ‘evadir’ un tema que es una de las cosas que me definen como la persona. Así como me gusta mucho ser argentino”, ejemplificó.

Absurdo y necesario: “Es absurdo salir a aclarar, pero no quiero evadir un tema que me define”, explicó

Luego de aclarar que no suele hablar de su intimidad, sostuvo que no quiere ocultar quién es. “No sé si será la última vez que hable de esto públicamente, ¡pero estoy seguro de que es la primera! Y siento que estoy dando un paso muy bueno para mí personalmente”, señaló hacia el final del escrito.