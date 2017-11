"Soy medio patadura... habrá que ensayar"

Cuando Marcelo habló de mí y mostró mis fotos me quedé helada. Eso fue un revuelo total”.

¿El anuncio de Tinelli sorprendió más al resto que a vos?

No. ¡A mí más! Cuando Marcelo habló de mí y mostró mis fotos me quedé helada. Escuché “la chica de las redes” y presté atención. Yo suelo estar en el piso, un par de días a la semana, haciendo notas para las redes detrás de cámara. Por eso fue un revuelo total. No entendía nada, me tomó muy de sorpresa.

¿Nunca habías fantaseado con la idea de participar?

No, nunca había pensado en esa posibilidad. Trabajo desde chica y mi objetivo es ir por el lado del periodismo. Jamás se me había cruzado por la cabeza participar de un programa de tele como el “Bailando”. Fue muy fuerte para mí, nunca me imaginé ahí porque son todas unas bombas, re voluptuosas.

Bueno, de vos se dijo que sos la próxima Sol Pérez...

No (se ríe), si tuviera esa cola...

Tampoco llores...

Pero soy más chiquita, me parece. Bah, no sé. Es divina Sol, la adoro.

¿Pero vas a aceptar bailar?

Y… Nunca digo que no, porque pienso que puede estar bueno. No me interesa ni me gusta la parte del escándalo, pero también creo que si una lo sabe manejar, puede aprovecharlo para aprender. Igual, te confieso que me doy cuenta con el paso de los días, que al principio decía ‘no, no, no’ y ahora ya aflojé.

¿Y después supiste algo más? ¿Te llamó algún productor?

No, no sé nada más. Por ahí me cruzo con alguien del programa y me preguntan si ya estoy practicando, pero en chiste.

¿Y a Marcelo lo conocías?

Sí, tuve la suerte de entrevistarlo cuando entré al canal y fue para mí la posibilidad de conocerlo. Cuando estaba en Pronto le hacía “guardias” periodísticas, pero nunca había podido charlar con él. Me pareció lo más, súper cálido. Me acuerdo que después de ese día, pensé: ‘ya está, no puede pasar nada mejor que esto’. Y me pasó ahora.

¿Bailás?

La verdad es que no. Me gustan mucho los deportes y entreno todos los días: hago natación, boxeo y running. Elijo una actividad y las voy mezclando en la semana. Tengo la parte del entrenamiento, pero seguro soy medio de madera. Habrá que ensayar.

¿Algún bailarín ideal para acompañarte?

Jorgito Moliniers (baila con Mica Viciconte) me encanta, me parece divino. Parece súper tranqui y es uno de los que les escapan al lío.

¿Estás de novia?

No. Y no quiero. Con los horarios que tengo en el canal no me queda demasiado tiempo. Estoy en un momento en el que prefiero concentrarme en mi trabajo. No sé si me pondría de novia ahora.

Cambiando de tema, ¿viajás seguido a Gualeguaychú? (a 230 km de Buenos Aires)

La verdad es que voy muy poco porque trabajo el sábado a la noche y por ahí se me complica. Igual estoy re conectada con mi familia. Ese día me mandaron mensajes y me llamaron porque justo estaban viendo el programa.

¿Te costó adaptarte a Buenos Aires?

Ni un poco, porque de chica me pasaba que me traían al Gran Rex o a pasar un día y yo lo re disfrutaba. Tachaba los días esperando que llegara ese momento porque me encantaba. Así que cuando me vine a vivir estaba chocha. Y mis papás me re acompañan y me visitan cuando yo no puedo. No lo sufro tanto porque siento que están presentes y cerca, aun con la distancia.

¿Cómo fueron tus primeros pasos como periodista?

Siempre soñé con trabajar como periodista y desde que me vine me esforcé un montón y me puse mucho las pilas. En esta carrera hay que poner mucho esfuerzo. Mientras estudiaba, como mis papás me pagaban la facultad y el departamento en el que vivía, me busqué un trabajo para ayudarlos. A los 18 empecé una pasantía en Revista Viva (la revista dominical del diario Clarín) que duró un año y medio. Hacía notas de historias de vida pero una vez, de casualidad, entrevisté a Nico Franccella. Ese día me di cuenta de que me interesaba ir más por ese lado. Una compañera de la facu había hecho una pasantía en revista Pronto, le pedí el número, llamé por teléfono y después de un par de entrevistas entré. Fue mi mejor escuela, estuve tres años, cubrí temporadas en Punta del Este y Mar del Plata. A pesar de que fue muy difícil porque llegué a pasar Año Nuevo trabajando, lejos de casa, me dio mucha experiencia y me ayudó a crecer.

Y de ahí a El Trece...

Sí, cuando volví del verano me llamaron para que estuviera en la parte digital: escribo para la web, manejo las redes y hago las notas con cámara para FB, Twitter e Instagram.

¿Por dónde te gustaría que siguiera tu carrera?

Me encantaría ser conductora. Esa es mi meta, después iré viendo cómo se da y voy a ir armando el camino en función de las oportunidades que surjan.

¿Qué es lo que más disfrutás de lo que hacés?

Que todos mis días sean diferentes y muy activos. Vas de acá para allá, trabajo mucho. Me encanta y va con mi personalidad. Y espectáculos me divierte, me permite ser un poco más como soy: no soy tan seria, la verdad. Soy como más torpe y escandalosa (se ríe).