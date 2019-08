Spiderman chileno atrapó a un ladrón que robó un celular

No activó su sentido arácnido pero el deber ciudadano sí lo llamó. En las calles de Santiago, Chile, un ecuatoriano que se disfraza del Hombre Araña y realiza bailes para luego subirlos a las redes sociales comenzó a perseguir a un malviviente.

“Escuché que una chica al lado mío gritaba: ‘ayúdenme, ayúdenme, me robó, me robó’, y me dio impotencia ver que nadie detenía al delincuente. Me salió un impulso de protección, me imaginé que fuera mi hermana o un ser querido. Ver que nadie la ayudara me dio impotencia”, explicó este Spiderman, quien en realidad no es Peter Parker: se llama Renato y reside en Chile desde hace 17 años.