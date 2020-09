Spotify, Epic Games y Tinder le dan batalla a la App Store

Compañías como Spotify, ProtonMail, Basecamp, Tinder, Deezer o Epic Games se unieron bajo la Coalition for App Fairness , una alianza empresarial y sin ánimo de lucro, con el objetivo de combatir las políticas de la App Store.

Según las empresas "Apple utiliza su control del sistema operativo iOS para favorecerse a sí mismo controlando los productos y características que están disponibles para los consumidores. Apple requiere que los fabricantes de equipos limiten las opciones, obliga a los desarrolladores a vender a través de su App Store, e incluso roba ideas de los competidores. Los casos testigos son Tile y Kindle que ilustran estos comportamientos monopolistas."

30% "App Tax" sobre creadores y consumidores

Para la mayoría de las compras hechas en su App Store, Apple se lleva el 30% del precio de compra.

Este impuesto sobre las aplicaciones reduce profundamente el poder adquisitivo de los consumidores y ahoga los ingresos de los desarrolladores. Esto es especialmente injusto cuando este impuesto se impone a aplicaciones que compiten directamente con aplicaciones similares vendidas por Apple. Esto pone a las empresas en una clara desventaja competitiva y por lo tanto eleva los precios para los consumidores.

Los desarrolladores señalan que una tasa del 15 al 30% en la Apple App Store representa una enorme porción de sus ingresos, en muchos casos una cantidad insostenible. Argumentan que cuando están compitiendo con una de las aplicaciones de Apple - como Music, Mail o Books - la situación se vuelve aún más difícil.

Los desarrolladores y creadores quieren que Apple abra su plataforma App Store para que cualquier empresa pueda construir software en sus propios términos y lo libere a la gente libremente. Los usuarios también deberían tener la posibilidad de instalar software, de forma gratuita, desde cualquier lugar para que haya un campo de juego uniforme y una verdadera competencia en el ámbito del desarrollo y la distribución de software.

Por último, dicen que la App Store limita la libertad del consumidor. "En los albores de la revolución de las ordenadores personales, el software era algo que se compraba en una tienda y, siempre que el sistema operativo coincidiera, funcionaría en cualquier ordenador", explican. Esto no pasa así con los dispositivos de Apple, argumentan, porque no existe la posibilidad de descargar aplicaciones de otro lugar que no sea la tienda de aplicaciones de los de Cupertino.

Esta coalición se forma pocas semanas después de que Apple (y también Google) eliminaran Fortnite de la App Store tras la implementación de un método de pago propio de Epic Games. La desarrolladora presentó una demanda contra Apple por presuntas prácticas monopolísticas y Apple contraataco presentando una contrademanda por daños y perjuicios.