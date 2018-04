Storioni afirmó que no habrá nueva oferta salarial para ATEN

“El acompañamiento del poder adquisitivo del salario está garantizado”, afirmó la ministra de Educación, Cristina Storioni, quien aseguró que la nueva oferta es muy similar a la que el mismo gremio aceptó, sin reclamos, durante el año pasado.

En el último tramo de la mesa de negociación, el Gobierno propuso actualizar por un trimestre más los salarios a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como una reunión en junio para volver a discutir la pauta salarial. Si el acuerdo no se produce, se prorrogaría de manera automática la actualización por el IPC.

“Este sistema no presentó dificultades ni reclamos entre los docentes durante el 2017”, señaló la ministra, quien agregó que el Gobierno no hará nuevas propuestas antes de la convocatoria de mañana, a pesar de que el gremio anticipó el rechazo de esa oferta. “Que la hayan rechazado sin someterla a una asamblea no muestra actitud de resolver el conflicto; la asamblea es el ámbito más democrático”, señaló.

Storioni opinó también sobre la nacionalización del conflicto y aseguró que la adhesión de ATEN de un reclamo nacional quedó claro al comenzar el ciclo lectivo, con una medida de fuerza propuesta por la CTERA. “Quedó claro que nuestra propuesta es superadora y hay muchos docentes no afiliados que tienen ganas de cobrar sus salarios”, remarcó la ministra.

En relación con otras demandas del gremio, que solicitaba la devolución de los días de paro descontados, la ministra aseguró que entre el 16 y el 20 de abril se van a corregir los errores administrativos para los docentes que recibieron un descuento por seis días cuando adhirieron a menos jornadas de paro.

Sin embargo, aseguró que no se devolverán los días no trabajados, algo que sí reclamaban desde ATEN. “El día de adhesión no se devuelve, lo dijimos desde el inicio y lo vamos a seguir sosteniendo”, aclaró.

A su vez, mencionó que el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) sancionó esta semana un incremento del 30% en las partidas de comedor y refrigerio, así como el equipamiento para los talleres de escuelas técnicas y especiales.

Ante una medida de fuerza que ya acumula 14 días de paro en lo que va del año, la funcionaria convocó a los docentes a volver a las escuelas y aceptar una propuesta que garantiza el sostenimiento de su poder adquisitivo.