Su no está conforme y quiere un año sabático

La idea de tomarse un año sabático es compatible con su contrato, que no especifica que los dos años por los que asumió el compromiso deban ser consecutivos.

Gasalla: Sin el cómico, la diva midió 9,2 puntos de rating. no pudo superar a Lanata, que promedió 9,7.

El Mundial como carnada

Ante los rumores, en las oficinas de Telefe ya se están elaborando estrategias para retener a Susana. Una de ellas es llevarla al Mundial en Rusia para que cubra los partidos de la Selección nacional. De hecho, en su último programa la conductora tuvo como invitado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y, al recibir como regalo un kit del hincha, comentó que viajará a Rusia y que la emisora se encargaría de costear los pasajes, la estadía y las entradas a los partidos.

“Yo fui a todos los mundiales, siempre me pongo la camiseta argentina, un jean que tiene la bandera bordada en la cola y voy, me enloquece”, le dijo Susana a Tapia. Posiblemente, el gancho del gran evento deportivo sea una buena razón para convencerla y más cuando el titular de la AFA le aseguró: “Comprá todas las entradas porque vamos a salir campeones”.

Sebastián Estevanez y una escena hot que dejó marcas

Sebastián Estevanez visitó “La verdulería”, el nuevo sketch de Susana Giménez con Lizy Tagliani, y reveló que en una de las escenas más eróticas que le tocó hacer fue con Carolina Papaleo en Infieles, ya que terminó lastimando a la actriz.

“En un capítulo de Infieles, tenía que apretarle las... (señala su pecho) y como yo soy amigo de ella no quería zarparme. Entonces ella me decía ‘apretá, apretá que no pasa nada, es trabajo’”, recordó el galán de Golpe al corazón. Y continuó: “De los nervios, porque no quería que ella sintiera que estaba jugueteando, le apreté muy fuerte y le quedaron moraditas porque estaban recién operadas. Le mando un beso a Papaleo. ¡Feliz Día de la Madre!”, remató el actor con humor y agregó que a Papaleo le quedaron sus “deditos marcados”.