Su pequeño hijo la salvó de su terrible adicción al sexo

Ocho años más tarde llegó a tener relaciones sexuales con seis hombres en una fiesta sexual en Liverpool, mientras su pareja la miraba. “Me acostaba con varios hombres a la semana y ni tenía ganas. Me sentí sin la capacidad de controlar mis deseos y recurriría al sexo para calmarme todo el tiempo”, admitió. Dijo que tuvo “seis grandes parejas” pero que no le duraron demasiado por su promiscuidad. Fue esa la causa que terminó con su relación con Ian, su último novio y padre de Henry, su hijo de 18 meses. Admitió que, en principio, “estaba demasiado ocupada obsesionándome con el sexo” y que no priorizaba a su hijo, quien le cambió la vida. La joven dijo que no tiene sexo hace cuatro meses y que el giro empezó cuando logró aceptarse. “Soy una persona sexual, siempre lo he sido y siempre lo seré, y no hay vergüenza en eso. Ahora encontré una manera de canalizar la energía sexual excesiva hacia otras cosas”, indicó.