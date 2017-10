Suar sorprendió con un video para una campaña solidaria

Buenos Aires.- Adrián Suar se sumó a una campaña solidaria que al principio generó mucha confusión en las redes sociales. “Una persona con esquizofrenia me agarró a la salida de Pol-Ka”, escribió en Twitter y en Instagram y logró que cientos de usuarios vieran el video en cuestión. “¿Qué pensaste? ¿Que me iba a hacer algo? Que tenga un trastorno mental no lo hace peligroso. Sacarnos el prejuicio, ayuda a su recuperación”, explica minutos más tarde Suar en el video, en el cual participó para apoyar una campaña en el Día Mundial de la Salud Mental. La idea estuvo a cargo de “Proyeco suma”, que lleva adelante el Dr. Gustavo Guardo.