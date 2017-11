"Sueño con una final contra mi Racing"

“Salió todo redondo. Fuimos a buscar el partido. Hace rato que no hacía un gol porque estuve lesionado, pero anoté varios”, resalta el atacante de 27 años, oriundo de Olavarría, quien dice sentirse más cómodo “por afuera, pero de nueve también me las rebusco”.

Qué le van a hablar de ir y venir justo a él, que en dos años vivió en tres ciudades diferentes. “Primero me fui a Cruz del Sur de Bariloche, volví, pasé a Independiente de Trelew del Argentino C y regresé otra vez. ¿Por qué? Es que nos quedamos sin trabajo si no hasta que arranque el otro torneo”, cuenta su periplo debido al formato del certamen.

"La gente está muy entusiasmada, con la campaña en el Federal B y con la chance de jugar la Copa Argentina”, dijo Alfredo Troncoso.

Palpita la serie con Sol de Mayo

Troncoso ya piensa en la semi que arranca el domingo en casa. “Va a ser peleada, trabada para los dos igual. Ya nos conocemos, ellos se sienten candidatos, pero nosotros tenemos lo nuestro”, avisa el goleador. “Me conformo con un 3 a 0 en la ida. Le metimos 4 la vez pasada y ese sueño está”, asegura con la moral alta.

Alfredo es fana de Racing de Olavarría, que puede ser rival en la final (disputa la otra semi con Ferro). Lejos de querer evitarlo, asegura: “Sería el sueño jugar en la final con ellos. Le decía al técnico (Marcos González) que ahí festejo seguro (risas)”.

6 goles anotados. Es la cantidad de tantos que lleva Alfredo Troncoso en el Federal B. Y va por más.

Destaca el estado físico del León, lo que le permite hacer “diferencias en el segundo tiempo”, y se refiere a la chance cercana de jugar la Copa Argentina. “La gente está muy entusiasmada, estamos a un paso también de la Copa. Pero ahora el objetivo es jugar la final del Federal B”. Alfredo no es ningún Tronco-so. Y Rincón lo disfruta.