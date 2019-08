Sufrió un grave accidente y es el primer instructor de esquí con discapacidad

“Yo les muestro todo con las manos, y ellos me imitan, pero con los pies”, explica el instructor de 46 años que nació en La Plata y que desde hace veinte años se instaló en la cordillera para darle rienda suelta a su amor por los deportes de nieve. Germán empezó a practicar snowboard a los 26, y viajaba todos los inviernos al sur, hasta un día del año 2000 en que decidió instalarse en Bariloche.

“Empecé a trabajar en un negocio de ropa y en un instituto para personas con discapacidad, donde era colaborador y los preparaba para las corridas aniversario de la ciudad”, señaló el deportista. A los 32 años, ya se conocía las laderas de memoria y sabía manejar el peso sobre su tabla de snowboard, pero un accidente inesperado le cambió la vida para siempre.

“Tuve una lesión medular; de la cintura para abajo no siento ni puedo mover nada”, explica Germán sin una pizca de tristeza. Es que, lejos de amargarse, el platense concentró todas sus energías en recuperarse con rapidez para volver a la montaña.

german vega instructor 02.jpg

Tras el accidente, sólo quería volver a trabajar y regresar a la nieve, por lo que se enfocó en su proceso de recuperación. Así, conoció a una entrenadora que le permitió, un año más tarde, volver a deslizarse en el polvo blanco de las montañas con un esquí adaptado, que cuenta con un sistema que lo deja sentarse sobre un soporte de la tabla.

“Haber esquiado y practicado snowboard antes me ayudó mucho”, reconoció Germán, que ya conocía la técnica apropiada para el deporte y sólo tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias utilizando el resto de su cuerpo, en lugar de las piernas, para poder deslizarse por las pendientes.

Al principio, el hombre se enfocó en competir, pero las carreras no resultaron como esperaba. “En septiembre tuve la suerte de hacer el curso de instructor y esta temporada empecé a trabajar en una escuela donde les doy a clases a principiantes y esquiadores avanzados que pueden caminar”, detalló. Su experiencia abre el camino para cientos de personas que practican este deporte adaptado y que pueden tener, a partir de ahora, una nueva salida laboral que va más allá del trabajo con otras personas con discapacidad.

german vega instructor 00.jpg

“Mi principal preocupación era trabajar con principiantes y caerme, porque ellos no me iban a saber levantar” dijo Germán y agregó: “Por eso, les dije a los profesores que si me pasaba eso me tenían que desaprobar”. Sin embargo, el instructor desarrolló una maniobra para evitar los tropiezos y fue aceptado sin inconvenientes como docente de la escuela del cerro Catedral.

A todos los alumnos se les avisa con anticipación que tendrán un profesor en un esquí adaptado. “Al principio se sorprenden y se preguntan cómo voy a hacer para enseñarles, pero a medida que avanza la clase van tomando confianza y salen esquiando”, se ríe el docente, que logró formar en el esquí a personas sin ninguna experiencia deportiva.

Una de las experiencias que más destaca es su trabajo con los grupos de egresados, que suelen elegir a Bariloche como el destino de su viaje de fin de curso. “Es muy lindo cuando pueden venir de manera integrada con sus compañeros con discapacidad y lo toman todo con mucha naturalidad”, indicó Vega.

german vega instructor 01.jpg

Aunque el instructor tiene un trabajo fijo en la Municipalidad de Bariloche, esta temporada decidió tomarse una licencia para poder dedicarse full time a las clases de esquí. Asegura que detrás de su decisión no se esconde una motivación económica sino la posibilidad de abrir caminos y de dejar un claro testimonio: hay voluntades que son capaces de vencer cualquier obstáculo.

Una vida llena de actividad

Tras perder la movilidad de sus piernas, Germán Vega optó por enfrentar su discapacidad con una actitud positiva que lograra atraer la respuesta positiva de los demás. Su carácter alegre, en lugar de aislarlo, le permitió acceder a nuevos trabajos y desarrollar actividades distintas a las que había planeado.

En la actualidad, Germán es empleado público e instructor de esquí. También es padre de tres hijos: una nena de 7 años y dos mellizos de 4, que pusieron a prueba toda su atención. “Vivo de acá para allá para irlos a buscar a algún lugar y para darles todo lo que necesitan”, detalló.

Más allá de esas ocupaciones, el instructor encuentra el tiempo para llevar adelante su actividad solidaria en la Fundación Challenge, una ONG que fomenta las actividades de montaña para personas con distintos tipos de discapacidad y que este año ganó mucha notoriedad porque los concursantes de Bailando 2019, Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, representan su causa en el famoso certamen.

german vega instructor 04.jpg

--> Accesibilidad de un cerro neuquino

El instructor destacó al cerro Chapelco y la ciudad de San Martín de los Andes como el destino cordillerano más preparado para recibir a personas en sillas de ruedas. Según comentó, tanto las instalaciones del cerro como las calles y comercios del centro de la ciudad son accesibles para las personas con movilidad reducida, lo que motiva una mayor inserción de este tipo de deportistas en las disciplinas de nieve.

Por otro lado, mencionó el ejemplo de Enrique Plantey y un grupo de deportistas neuquinos que se destacan en estas actividades y que sembraron un ejemplo para el resto de las personas con discapacidad, que los ven y se sienten motivados para comenzar a practicar estas disciplinas.