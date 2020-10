Suman 707 las denuncias en la app de maltrato animal

Desde el comienzo de la pandemia el gobierno provincial debió cambiar sus estrategias de prevención y difusión del maltrato animal. Por eso lanzaron Amvoz, una aplicación para el celular que permite denunciar aquellos casos en que los derechos de los animales domésticos son vulnerados. “Las mascotas tienen sus derechos. No puedo tenerla atada al sol 15 horas, no darle agua, comida o no llevarla al veterinario”, aseguró a LMN el Subsecretario de Acceso a la Justicia Martín Diorio.