Súper TC2000: Ardusso sería nuevo piloto de Honda

En horas del mediodía del martes, Ardusso y la marca francesa decidieron poner punto final a su relación de cinco años, luego de no llegar a un acuerdo para la renovación del contrato. La noticia no fue oficializada por la terminal, pero el Presidente de Comisión de Concesionarios Renault, Carlos Macua, adelantó lo sucedido en el programa radial Velocísimo, que se emite por LT10 Radio Universidad del Litoral AM1020.

“Lamentablemente la novedad es que el equipo no se ha puesto de acuerdo con Facundo Ardusso para el próximo campeonato, por lo cual hemos quedado en libertad ambas partes como para seguir trabajando, él buscando una escuadra y nosotros un pilotos” , manifestó Macua en primera instancia.

Y agregó: “Estamos más que agradecidos de estos años que trabajamos con Facundo, un piloto excepcional y una persona mejor todavía. No nos hemos puesto de acuerdo en algunos puntos y se decidió de ambas partes no renovar contrato. Estamos comenzando a pensar un nombre que lo pueda reemplazar y aunque no tenemos mucho apuro, ya es un tema que está siendo analizado por el equipo”.

En tanto, el directivo habló de lo que podría ser el futuro del equipo Renault. “Esto sucedió al mediodía. Nosotros estábamos convencido de que íbamos a tener una continuidad por el lado de Ardusso y ya se había charlado. Pero él tomó esta decisión, la cual pro supuesto respetamos y se entienda, ya que cada uno tiene sus condiciones. Hoy no tenemos un perfil definido de piloto, aunque debería ser alguien con cierta trayectoria en la categoría, los cuales no hay muchos. Es una opinión personal, pero no sería loco pensar que quedemos con tres autos nada más”, cerró.

Por su parte, el santafesino desembarcaría en Honda luego de una iniciativa que puso en marcha un sponsor que tienen en común con la estructura que conduce Sebastián Martino. Con esta movida, el patrocinante juntaría al oriundo de Las Parejas con Juan Manuel Silva, otro de los embajadores deportivos que tiene dicha empresa.

Además, la escuadra nipona sufrió la baja de Nicolás Moscardini para el certamen venidero. El platense, una de las revelaciones de la temporada 2020, no pudo arreglar la extensión de vínculo y tras competir en el Gran Premio Coronación, quedará en libertad de acción.

El “Flaco” arribó a Renault en 2016 y desde allí formó una relación sólida que decantó en los títulos que logró el “Rombo” de la mano del parejense en 2017 y 2018. Además, fue el encargado de devolverle el título de pilotos a la fábrica gala después de más de 20 años.