"Yo creo que todo lo que están haciendo tiene que rendir sus frutos en algún momento. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca. Hay un clima de locos, la gente está agresiva, mala", agregó.

No obstante, Susana aseguró que volvería a apostar por Cambiemos. "Yo lo apoyo siempre porque me parece que creí que era lo mejor para la Argentina. Por supuesto que es mucho mejor que lo tuvimos, pero no quiero que el pueblo pague un costo por todo lo que hicieron los demás", postuló.

"Yo sigo creyendo en él, pero no quiero que haya un aumento más. No por mi, por la gente que está enferma", aclaró, aunque aprovechó para quejarse por las cargas fiscales. "A nosotros nos matan con los impuestos. Eso es una cosa increíble, ¡ni en Noruega!", exclamó indignada.

Añadió que no llevaría a Macri a su primer programa porque "no es el momento" y explicó que las últimas notas que le dio "fue por una cuestión de amistad".

Con respecto a una posible incursión de Marcelo Tinelli en la política, Susana expresó: "Y bueno, le gustará…". Indicó que no puede definir si lo votaría o no porque no sabe cual es el proyecto que propone el conductor de ShowMatch.

"Yo no creo que sea candidato a presidente, yo creo que tiene que empezar de a poquito en la política. Se necesita experiencia, cintura, algo. Los políticos son tipos muy vivos por lo general", dijo, y consideró que Tinelli "sería correcto, impoluto, no es chorro".

Por su parte, contó que a ella no la convocaron de ningún partido y que tampoco tiene interés en meterse en la gestión política. "No está en mi ADN y no estoy preparada. Cualquiera no puede ser político", subrayó.

"A mí me encanta que la gente me quiera, y si te metés en la política, a los cinco minutos la mitad del país te odia y la otra mitad no", recalcó.

A su vez, Susana manifestó su indignación por la situación que atraviesa Venezuela y repudió al presidente Nicolás Maduro. "Agarré el diario esta mañana y veo que ya son 60 los muertos por el apagón de este mamarracho, ridículo, asesino que está en el poder y no puedo creer que no lo saquen ni sus propias fuerzas armadas, o alguien de afuera. Este tipo no puede hacerse el dueño de un país y matar gente de esta manera", declaró.

Es un hombre que está re loco. Siempre fue loco, desde que hablaba con los pájaros. Además es un criminal, un asesino", remarcó.

Susana se prepara para regresar a la televisión con un programa de entretenimientos que irá los domingos por la pantalla de Telefe.