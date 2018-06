"Yo no subí nada, yo apreté no sé que cosa", exclamó entre risas la diva de los teléfonos. Al mismo tiempo trató de negar el comentario hizo en relación de que el conductor no era querido por la gente.

"No, no, no. Yo no dije eso. No voy a decirlo nunca porque es un tipo de un éxito increíble. No sé, estábamos hablando con mi arquitecto y me preguntó por cuánto había ganado... y bueno... qué se yo... no quiero hablar de eso", señaló.

"Yo no subí nada, yo apreté no sé que cosa. No, no, no. Yo no dije eso. No voy a decirlo nunca porque es un tipo de un éxito increíble. No quiero tocar más ese teléfono... Soy peligrosa"

No quiero tocar más ese teléfono... Soy peligrosa. es que es un porquería... Después me di cuenta que apretás una cosa que dice vivo... y bueno... un horror", añadió.

Más tarde, Susana tuvo que volver a referirse al tema a ser consultada por otros periodistas. "No soy cibernética, no sabía que apretabas un coso que dice 'vivo'. Lo tenía en la mano hasta que me empezaron a sonar todos los teléfonos para avisarme", contó.

Por si fuera poco, la conductora chocó su auto de alta gama al salir de su mansión en Barrio Parque.

