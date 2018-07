"El viernes llamamos a Camuzzi luego de que algunos docentes detectaran olor a gas. Lo que hicieron fue retirar el regulador, que es la entrada de gas directa, no el medidor porque no hay. Camuzzi hizo el acta donde señala qué tareas se tienen que hacer y lo que hicimos fue informar al Distrito y a la supervisión", relató a LM Neuquén la directora de la escuela 22, Daniela Landa.

Dijo que si bien el lunes se acercó al establecimiento una empresa enviada del Consejo Provincial de Educación (CPE) aún no tienen ningún llamado para saber cuándo empezarían las obras y por qué lapso.

"El viernes hubo clases porque ya se había dado el refrigerio y el clima no era tan crudo pero por ahora no podemos convocar a la comunidad porque no tenemos certezas de cuándo podremos contar con el servicio", explicó.

La directora sostuvo que los padres están al tanto de las novedades a través de los docentes de sus hijos. Dijo que es la escuela es centenaria y la primera de la localidad, de ahí es que cuentan con ese tipo de instalaciones. Además, que le cortaron la línea telefónica de la escuela.

"Estamos esperando que nos llamen del CPE y que nos den respuesta. Aunque nosotras estamos en la escuela, sin gas, con la nevada de hoy y las bajas temperaturas por seguridad de los niños estás suspendidas las clases hasta nuevo aviso", añadió la directora.