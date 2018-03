Tartu ya le compite a Rial desde Telefe

De esta forma, Tartu –como lo llaman en el ambiente mediático– competirá con Jorge Rial y sus ex compañeros. Cabe señalar que ambos programas se pelean el rating en parte de la franja horaria.

Se cansaron

El periodista se desayunó con la noticia de su salida de Intrusos cuando volvió de vacaciones. “Se cansaron de mí y me echaron”, confesó Tartu hace dos semanas. “Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba”, explicó.

El ahora panelista de Lozano recordó que varias veces fue advertido por enviados de la gerenta de programación de América, Liliana Parodi, por su ropa y su look. ¿Se viene la dulce venganza?.