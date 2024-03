Vuelve Queen: la IA revive a Freddy Mercury

Mercury Songs Limited es la propietaria actual de las canciones en solitario del difunto líder de Queen. El diario británico The Sun afirma que la empresa tiene la intención de desarrollar " experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta en 3D" para "entornos virtuales".

Aunque no se conoce si utilizarán tecnología propia o externa, es inevitable pensar en Metaphysic, dado que están detrás de actuaciones como ABBA Voyage, el vídeo de Elvis Presley ganando America’s Got Talent y los vídeos virales de Tom Cruise en TikTok.

Para abordar las preocupaciones de los actores y cantantes vivos, Metaphysic anunció en 2023 un servicio profesional para proteger sus derechos de autor y evitar deepfakes no autorizados. La empresa cuenta con tecnología que crea hologramas realistas al entrenarse con decenas de gigabytes de imágenes y vídeos del artista en 3D. ¿Conciertos de Queen en el horizonte?

¿Vuelve Queen?

El hecho de que Mercury Songs Limited esté considerando el uso de la tecnología para ofrecer "experiencias inmersivas" no garantiza conciertos, pero es un buen comienzo. Algunos se preguntan si este proyecto podría significar el regreso del grupo al completo. Sin embargo, es poco probable que eso suceda.

John Deacon (bajista) se retiró hace años y Roger Taylor (batería) no ha hecho declaraciones al respecto. El único que ha hablado al respecto es Brian May (guitarrista), quien en 2023 mencionó que la tecnología podría revivir a Queen, pero no con los miembros vivos: "Hemos considerado los hologramas de Freddie [...]. Cuando todos hayamos partido, sí, haz algo al estilo de ABBA sobre nosotros, pero mientras estemos aquí, quiero tocar en vivo".

La resurrección digital de personajes famosos presenta una amplia gama de aplicaciones potenciales. Desde la recreación de actuaciones y discursos históricos hasta la interacción con ídolos del pasado en formas completamente nuevas, la IA ofrece un medio para revivir y preservar el legado cultural de figuras influyentes.

Si bien la idea de "revivir" a personajes famosos a través de la IA plantea cuestiones éticas y legales complejas, también ofrece emocionantes oportunidades para la educación, la cultura y el entretenimiento. A medida que continuamos explorando los límites de la tecnología, es crucial abordar estas cuestiones con cuidado y consideración, garantizando que nuestras innovaciones respeten la dignidad y la integridad de aquellos que han dejado su huella en la historia.