Primero, un juez de Familia le ordenó la realización de un tratamiento psicológico y no cumplió. La semana pasada, otra jueza le aplicó una semana de arresto por violar la prohibición de acercamiento y el jueves, la magistrada Laura González, del fuero penal, le aplicó 60 días de detención.

El joven llegó detenido a la audiencia de formulación de cargos luego de cumplir los siete días de arresto en una comisaría que le impuso la jueza de Familia Marissa Palacios por violar las pautas dictadas por otro integrante del mismo fuero, Jorge Benatti.

El año pasado Benatti, ante los reiterados hechos de violencia familiar, lo notificó personalmente de la medida de prohibición de acercamiento y lo envió a hacer un tratamiento al centro Ruca Quimey, que depende del Municipio.

En ese marco, la fiscal adjunta Anabella Camporessi le formuló cargos por coacción agravada y violación de domicilio. Aseguró que la semana pasada el hombre se presentó de madrugada en el domicilio de la ex pareja, la amenazó con un cuchillo y le ordenó retirarse de la vivienda. Afirmó que el imputado posee un vínculo posesivo y conductas de control y aislamiento hacia la víctima; que el día de los hechos, el joven no salió del domicilio, que debió ingresar la Policía y auxiliar a la mujer. Sostuvo, además, que no acata pautas de conducta y que también le secuestraron el cuchillo que usó para amenazar.

La jueza González Vitale dictó los 60 días de prisión preventiva y receptó los argumentos de la fiscalía. En tanto, el acusado fue trasladado al Penal 5 de Cipolletti.

Armado, dijo que iba a matarla

El último incidente que puso en alerta a los funcionarios ocurrió hace poco más de una semana. La víctima vivió momentos de terror ante su ex pareja, que amenazaba con matarla. Según la investigación, el atacante no solo portaba un cuchillo sino también una tumbera. En la formulación de cargos, la fiscal que acusó al hombre hizo hincapié en los pactos internacionales que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género.

