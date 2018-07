Tendrán que saber RCP los trabajadores del turismo

El presidente del bloque Cambiemos señaló que “en la medida que la gente esté capacitada con esta práctica tan elemental puede llegar a salvar vidas”. La ley 3127 estipula como obligatoria la capacitación en RCP a los cerca de 8000 empleados gastronómicos y hoteleros que trabajan en Neuquén.

El diputado indicó que la iniciativa surgió tras presenciar en un restaurante en Buenos Aires cómo una mujer necesitaba de ayuda médica y ninguno de los empleados del local supo qué acciones tomar. Ni siquiera él, quien siendo director del Museo de Bellas Artes de Neuquén había organizado cursos de instrucción en primeros auxilios para sus trabajadores.

“Yo no pude asistir al curso, pero ante esa situación me levanté para ayudar. Por suerte tuve la asistencia de mi señora, que sí había hecho el curso, y logramos que la mujer vuelva a respirar”, contó el legislador como anécdota.

Smoljan consideró que se trata de algo “sumamente importante para el desarrollo turístico provincial que plantea ser la economía de sustitución, para demostrar que nos preocupa el bienestar de todos los que vienen a visitarnos”.

Por ahora, las capacitaciones de RCP se dan gratis a trabajadores y público en general desde el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue. La asistencia es limitada porque está atada a la voluntad de los interesados. En adelante, se deberá estructurar una plan de formación con alcances mucho más grandes.

Smoljan resaltó que se sintió gratamente sorprendido ante la repercusión que tuvo hasta ahora la ley. “Tuve 40 mil visitas después de que publiqué la norma en mis redes, es impresionante la adhesión que tiene”, comentó, y no descartó la ampliación de la ley a otros ámbitos de la sociedad.

Esta legislación complementa la Ley 3071 vigente, que establece un sistema de prevención integral de evento por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público.

La norma alcanza al personal de servicios gastronómicos, turísticos y hoteleros. En 60 días debe reglamentarse.

Se realiza la jornada de capacitación en RCP.

60 día para la reglamentación

La metodología de implementación de los términos de la ley quedaron para ser establecidos en la reglamentación, un trámite que debe completar el gobierno de Omar Gutiérrez.

La Ley establece que el Ejecutivo tiene un plazo de 60 días desde la promulgación para definir el marco reglamentario.

Al mismo tiempo, la Ley habilita al Ejecutivo a mover las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la obligatoriedad de capacitar a los trabajadores gastronómicos y hoteleros.

Daniel González Coca, presidente de la Cámara de Hoteleros.

“Es una muy buena noticia”, celebró un referente hotelero

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén, Daniel González Coca, consideró “una muy buena noticia” la aprobación de la ley que exige contar con capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar a los empleados de las empresas vinculadas a la atención de los turistas y que ellos venían promoviendo la práctica desde hace años.

Pero sostuvo que le parecía injusto que se realice una diferenciación con los comercios provinciales. El hotelero opinó que debiera ser obligatorio para los empleados de comercio. En sus términos: “La verdad no entiendo por qué se hace una discriminación, no hay una diferencia entre un establecimiento hotelero o gastronómico de otras actividades como los comercios. Creo que es muy importante que toda la comunidad tome estos cursos, no sólo nosotros”.

La capacitación logra dar a conocer cómo abordar diferentes situaciones de accidentes, los pasos para asistir a la víctima. “El error sucede cuando uno no está capacitado. Esto también sirve para la vida diaria, por si ocurre un accidente en la calle o en un parque, así que siempre viene bien”, concluyó González Coca.

RCP

