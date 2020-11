"¿Tenemos que esperar dos meses para poder tener un nicho y llevarle una flor a mamá?"

"Mamá falleció el 4 de noviembre por la mañana. Por supuesto que no pudimos despedirnos, ni se pudo hacer velatorio. El 5 nos dijeron que quedaba en depósito y que nos iban a avisar cuando hubiese un nicho disponible. Eso no ha sucedido, mamá sigue en depósito", se lamentó Luis Pardo, hijo de la mujer fallecida, en declaraciones a LU5.

Pardo resolvió concurrir al cementerio al día siguiente y en aquel momento le informaron que había 59 fallecidos antes que su mamá para poder acceder a un nicho. “Pasaron 13 días, fui de nuevo y me dijeron que había 48 personas antes que mamá. En 13 días pudieron resolver 11 situaciones, ni siquiera uno por día. No creo que la Municipalidad tenga problemas económicos para construir nichos”, señaló.

En esta situación de pandemia, tampoco se pudo reunir con sus hermanos en momentos de tanto dolor por la pérdida de un ser querido tan cercano. Dijo que al ser conviviente con su madre, cuando resultó ser positiva de Covid, él tuvo que permanecer asilado.

“Estuve 15 días aislados, jamás tuve síntoma de nada, ni pérdida de olfato, ni fiebre, ni dolores, ni nada. No me hisoparon, como se le hacen a personas importantes que son contacto estrecho, a las personas comunes no se les hace. Voy a pagar un PCR para saber si tuve coronavirus porque no lo sé”, agregó.

Aunque a Pardo como a su familia, lo que más le preocupa por estas horas es la situación su madre. “Creo que se debería haber resuelto. De seguir así, por varias semanas no podríamos terminar con esto, seguiríamos en un duelo eterno por el hecho de no tener un lugar donde ir a llevarle una flor”, dijo el hombre.

cementerio central neuquen El cementerio presenta demoras en los trámites velatorios. Omar Novoa

El vecino se mostró molesto por el estado de “abandono” del cementerio. “Me dejó mal al ver el cementerio por calle Islas Malvinas, la vereda es una mugre, está totalmente descuidado. Si eso que es fácil de resolver, con cortar y sacar el yuyo y no se hace, qué voy a pretender de tener un nicho pronto”, subrayó.

Agregó que su madre no estaba de acuerdo con las cremaciones y la familia quiere respetar su voluntad. “Un señor que esperaba un nicho para su madre hacía 45 días resolvió cremar los restos de la abuela para que su mama pudiera ocupar su lugar. ¿A eso tenemos que llegar?, ¿Tengo que cremar a mi papá para que mi mamá pueda ir a su nicho? Ella no quería cremar a papá y lo vamos a respetar ¿Tenemos que esperar dos meses para poder tener un nicho y poder llevarle una flor a mamá?”, se preguntó Pardo.”

Y añadió: “Creo que no se mide con la misma vara, no se pone empeño. Hay una desazón, tratas de entender la situación, pero es duro. Es mi vieja la que está ahí y no la podemos despedir”.