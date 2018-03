Bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, la mujer de 36 años lo denunció el jueves en el Juzgado Laboral N° 2 acompañada de las mujeres que integran el Espacio de Género de ATE. Los reiterados episodios de violencia sexual ocurrieron entre diciembre de 2016 y enero de este año mientras trabajaba en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia, donde ingresó en 2013.

“El acoso empezó cuando él asumió como director provincial en el sector de Recursos Humanos a fines de 2016”, confió la mujer a LMN. Desde ese momento, su trabajo se transformó en una pesadilla diaria que iba desde miradas insinuantes hasta manoseos en sus partes íntimas.

El hombre, que ayer fue apartado de su cargo como director provincial, abusaba de ella bajo la amenazas de dejarla sin trabajo.

“Tenía que dejar que me tocara porque si no me quedaba en la calle con mis dos hijos. Mi estabilidad laboral dependía de acostarme con él, si es que la conseguía”, confió la mujer, víctima de la violencia sexual y del abuso de poder de su superior.

Denuncia ate acoso sexual funcionario provincial

Sin embargo, el hostigamiento no terminaba en la oficina. “Me llamaba los fines de semana desde otro celular, yo no lo atendía, y después me decía ‘te estuve llamando, muy feo no contestar’”, relató la mujer.

El acoso continuó con escenas aberrantes donde el funcionario la encerraba en su oficina. “Me mostraba el pene y me pedía que le hiciera sexo oral, a lo que yo nunca accedí”. A pesar de la negativa, el hombre insistía. “Me pedía que le mandara videos y fotos desnuda. Me reclamaba que fuera con pollera, así me podía tocar”, contó.

Además, la hizo concurrir a una escuela para las elecciones pasadas y no le asignó tarea. “Me hizo ir para llevarme a un telo, me dijo, pero yo me quedé trabajando con otras compañeras”, concluyó la mujer, que nunca recibió apoyo de sus compañeros de trabajo.

144

--> La denuncia al director general

A inicios de 2017, una mujer denunció a su jefe, Darío Estrella, por hostigamiento y maltrato laboral cuando ambos trabajaban en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales. La denunciante se desempeñaba como secretaria del director general de Exploración y Explotación, quien la insultaba y maltrataba continuamente. El hombre fue apartado de su cargo.