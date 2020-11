Al solicitar la presencia de Saloniti, el Intendente salió hasta las escalinatas junto con un secretario y escuchó las demandas.

A Carlos Saloniti San Martín Restricciones (4).png Carlos Saloniti le explica a los vecinos la medida

Si bien algunos de los presentes criticaron el manejo de toda la pandemia, el motivo por el cual se convocó fue para intentar dar marcha atrás con las restricciones por las consecuencias económicas.

"Siempre escucho a los vecinos, pero necesitamos bajar la cantidad de casos con estas medidas, porque son recomendaciones del sistema de Salud. Es muy importante poder tener en la Plaza San Martín el tráiler del Programa Detectar. Yo ratifico las medidas que tomamos hasta el lunes", explicó Saloniti.

Este martes a las 18 horas desde Chacra 32 varios vehículos volverán a marchar hasta la Municipalidad con el mismo reclamo en la ciudad que tiene circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que no se pueden establecer los nexos de contagios en una situación epidemiológica complicada: reportó hasta este lunes por la noche, 238 casos de COVID activos.

Bajo este contexto de movilizaciones y, al parecer, sin conseguir la marcha atrás, varios rubros ya comunicaron que rechazarán la medida. Algunos de de ellos fueron la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) y la Asociación de San Martín de los Andes de Agencias de Viajes y Turismo, según publicó el medio de comunicación local RSM.

"Esto implica el cierre de muchas actividades que están en marcha: desde la producción y la construcción, hasta la incipiente apertura del sector turístico que, tras 8 meses de cierre, se traduce en unos pocos pescadores que han arribado a la zona y que también se verán afectados, como así también la cadena de valor y las personas que por otro lado se encuentran alojadas ya que se dificultará de sobremanera su atención", aseguró la AHGSMA.

Por su parte, la Asociación de Viajes y Turismo expresó: "El sector de los trabajadores privados, quienes ya demostraron sobradamente ser el medio más seguro gracias a sus protocolos y posibilidad de ser fiscalizados, ya no puede ser el escudo que amortigüe las consecuencias de la circulación comunitaria ni la solución simple, que permita que otros sectores de la comunidad sigan sus vidas de forma casi normal, pues no solo se esta mostrando que quienes debieron prepararnos no están a la altura del conflicto, sino que además se están cometiendo a conciencia, una injusticia social sin precedente".

Sin saber cómo continuará la semana, el virus y el mal estar de los vecinos avanza, mientras la economía se frena.