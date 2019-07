Teoría: ¿Quién será el villano en Doctor Strange 2?

Shuma-Gorath.

En su primera aparición oficial en los cómics (Marvel Premiere #9 de 1973), intenta llegar a la Tierra a través de la mente del Ancestral (interpretado por Tilda Swinton en el UCM), para gobernar este plano dimensional, tal y como lo hizo en la prehistoria, cuando se alimentaba de homínidos poco desarrollados. Ante tal evento, Doctor Strange debe asesinar a su maestro para evitar que la monstruosa entidad tome el control del planeta.

Desde entonces, volvió a enfrentarse con el Hechicero Supremo en varios arcos argumentales, en los que siempre fue derrotado.

¿Por qué creen que será el villano?

Hay muchos indicios que señalan que podría ser el villano en la secuela Doctor Strange, aunque no sea de manera directa. En primer lugar, se cree que la inspiración para hacer esta película de terror es “In the Mountain of Madness” (1931), libro del reconocido escritor H.P. Lovecraft.

La obra literaria cuenta la historia de una expedición a la Antártida, liderada por el profesor Byers, en la que encuentran los restos de 14 formas de vida prehistórica y una ciudad alienígena antigua. Tras varios días en el lugar, los protagonistas de la historia caen en la locura, cuando se dan cuenta que una extraña criatura los persigue. Además, Shuma-Gorath también se inspiró en los relatos del escritor.

Si se tiene en cuenta que se trata de un personaje que tiene la capacidad de viajar a través de las dimensiones, el mismo título de la película indicaría que, al menos, será la mente maestra detrás de los problemas a los que se enfrentarán Strange y Scarlet Witch en el Multiverso de la Locura.

Los argumentos contra esta teoría

Si bien los argumentos de quienes promueven esta teoría son sólidos, hay otros fanáticos que consideran que Shuma-Gorath es demasiado poderoso como para ser el villano de la película en solitario de Doctor Strange y consideran que quizá sea el enemigo final de la próxima etapa del UCM.

Ahora bien, si fue derrotado tantas veces, ¿por qué se dice que es tan poderoso? Según los cómics, Shuma-Gorath tiene dificultades para infiltrarse en nuestra realidad, ya que fue blindada por los hechiceros supremos de antaño, quienes colocaron una serie de artefactos para mantenerlo alejado.

Esto quiere decir que no puede ingresar a estar dimensión por completo, sino que sólo puede manifestarse como pequeños fragmentos de su ser que, de cualquier manera, son lo suficientemente poderosos como para exigir a los Héroes Más Poderosos de la Tierra.

De hecho, algunos personajes debieron recurrir a las artes mágicas para lograr que se materialice y luego poder derrotarlo en un duelo “mano a mano”.

Un easter-egg “sospechoso”

El canal de Youtube 2012FX3 señala que en Guardianes de la Galaxia Vol. 1, en la escena en la que El Coleccionista le explica al grupo el origen de las Gemas del Infinito, se puede ver en el fondo una suerte de “pecera” que contiene unos tentáculos, por lo que considera que Shuma-Gorath ya fue incluido en el UCM.

Cabe destacar que, en el plano mencionado, también surge la silueta de Ebony Maw, el poderoso lacayo de Thanos que se enfrentó a Doctor Strange en Avengers: Infinity War. Al tener al Hechicero Supremo como punto de conexión, no es demasiado loco pensar que Kevin Feige y el equipo creativo de Marvel ya mostró al poderoso ser interdimensional.