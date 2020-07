Tercera vez: le negaron la domiciliaria al violador Carro

El abogado defensor de Carro, Luis Varela, recalcó una vez más que el hombre sufre de hipertensión arterial, antecedentes de ACV, EPOC, diabetes mellitus tipo 2 -que a su vez le ocasiona otras patologías- y es insulino dependiente. Además, respaldaron el pedido de traslado con un informe médico en el que la profesional detallaba que Carro se encontraba “aislado en un trailer y con imposibilidad para movilizarse y realizar el desempeño funcional de las actividades básicas de la vida diaria”.

“Señoría, esto es una colección de circunstancias agravantes en este momento. Mi pedido no es que se quede en su casa hasta que termine la condena. Estamos hablando de una cuestión médica, es decir, que vaya a su casa para cuidarse, tratarse y luego que vuelva a la cárcel porque ese es su lugar. En este momento las cárceles de Neuquén no son sanas y limpias”, expresó el letrado y agregó que la condición de su defendido “se está deteriorando progresivamente”.

Maximiliano Breide Obeid sebastian fariña petersen

A su turno, el fiscal Maximiliano Breide Obeid solicitó a la jueza Raquel Gass el rechazo del pedido de la defensa y que se le realice un nuevo informe médico al hombre. Además, respaldándose en el informe relevado por la funcionaria del Área de Ejecución y Asuntos Extrapenales del MPF Agustina García en el que plasmó las condiciones del penal donde se encuentra Carro, desmintió que el abusador se encontrara en las condiciones en que la defensa aseguró.

“La realidad es que Carro no esta un trailer. Se encuentra en una habitación de visitas íntimas con otro interno. Tiene un baño de uso exclusivo, muletas debajo de su cama, el sanitario se encuentra a 2 metros, y hay una heladera para la insulina. Además, un enfermero lo controla dos veces al día, bajo firma”, sostuvo.

violador carro.jpg

Asimismo, el fiscal detalló una serie de análisis que se le han hecho al hombre para monitorear su condición durante su estadía en la U11 donde se aloja y aseguró que “tiene un caloventor pero no lo usa y también un celular para hacer llamadas de emergencia”. “Lo que yo veo es que el informe que realizó la doctora Carmona se basa en información desactualizada. Si Carro hoy no vino a la audiencia es porque no quiso, no porque no pueda”, cerró.

Tras el fallo a favor de la fiscalía, Yaquelín, madre de las víctimas, se mostró aliviada y agradecida por los esfuerzos que una vez más le otorgaron la victoria contra el violador de sus hijas. "Estoy con las defensas bajas, pero no voy a bajar los brazos", expresó la mujer en conversación con LM Neuquén, y lamentó la revictimización que ocasionan las idas y vueltas de la causa, y que no le permite a ella y sus hijas sanar y avanzar.

Además, se mostró indignada ante los planteos del defensor Varela: "Le planteó a la jueza si pretendían que Carro muera ahí dentro. Y en nosotras, ¿quien piensa?", señaló. Asimismo, adelantó que Varela solicitó una audiencia de revisión del fallo, la cual se llevará a cabo este jueves por la mañana.