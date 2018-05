Terrible acusación

Meses atrás, Castro había revelado que la decisión de separarse había sido luego de un comprometedor mensaje que su esposa habría recibido en su celular. Sin embargo, en el programa Despierta América, Carol aseguró haber sido víctima de maltrato. El divorcio entre ambos músicos no se ha concretado porque ella exigiría una compensación económica por más de 300 mil dólares.

Las acusaciones coinciden con las mismas que le hicieron sus dos ex esposas. Gabriela Bo aseguró en varias entrevistas que el cantante le pegó en dos ocasiones: “Me empujaba y me daba cachetadas”. La modelo paraguaya también confesó que fue víctima de abuso psicológico. Según su relato, Cristian llegaba a la casa y cuando no le gustaba la comida que ella preparaba, se iba enojado del hogar y desaparecía por tres días.

28 días fue lo que duró el tercer matrimonio del cantante con la violinista Carol Victoria.

Hasta la madre

En el caso de la segunda esposa, Valeria Liberman, con quien Castro tuvo dos hijos, ella también aseguró haber recibido cachetadas y empujones e incluso reveló que en una oportunidad le levantó la mano a su madre. La relación entre el creador de “Azul” y Carol Victoria sólo duró 28 días.