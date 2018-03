En un mano a mano con la revista Hola, Calu dio detalles sobre la situación de acoso que vivió cuando grababa la ficción: “Yo estaba en mi lugar de trabajo, era mi primer protagónico, tenía 25 años, atravesaba el mejor momento de mi carrera. Allí, bajo el ojo de la cámara, empezaron sus excesos inapropiados, que no eran parte del guión. Como se hace habitualmente entre los actores, lo hablé con él, le dije que me incomodaba lo que estaba haciendo, se lo reiteré muchas veces, se lo mandé por escrito a través de mensaje directo de Twitter. Pero no cesó”.

Tras la perturbadora situación, Calu habló con su representante y los productores. Estos, según ella, le pidieron silencio “para proteger la novela” y la actriz cumplió y se bajó del éxito con la excusa de unas necesitadas vacaciones. “Tenía terror a que me volviera a pasar algo parecido. Me marcó tanto lo que viví, tan fuerte fue, que dejé un sueño por el que había trabajado duro”, reveló Rivero.

Luego contó que se volvió DJ porque necesitaba ganar plata. “Actuar es de a dos, salvo que hagas un monólogo, y si no podía confiar en mi compañero, ¿qué podía hacer? Tenía que irme a otro lado. Fue horrible, una lucha conmigo misma”, reveló.

Tras la acusación de Rivero, sus colegas Anita Coacci y Natalia Juncos también denunciaron al actor públicamente. Ante lo sucedido, la DJ dio su opinión: “Los tiempos cambiaron, el mundo también. Algo que en 2012 parecía natural o no se podía hacer nada ahora es inaceptable. Estamos viviendo la revolución de la mujer y es imparable”.

Griselda Siciliani le pidió a Suar la salida de Darthés

Buenos Aires

Después de las denuncias públicas por acoso que recibió, la continuidad de Darthés como protagonista de Simona está bajo la lupa. El tema no escapa al dueño de Pol-Ka, Adrián Suar, a quien Griselda Siciliani, su ex pareja, le pidió “un acto ejemplificador”.

A horas de la reunión que hoy tendrá Suar con Darthés, Siciliani sentó posición: “No tengo idea de qué va a pasar. Pero Adrián (Suar) es un gran hombre, es todo lo contrario a un hombre violento o acosador (en referencia a Darthés). Yo espero de él un acto ejemplificador. Sé que no le gusta ser el verdugo”, afirmó, dando a entender que debería separar al actor de la tira.

Luego la morocha contó la experiencia que a ella le tocó vivir cuando trabajó con el cuestionado actor en la ficción Patito Feo. “Sufrí otro tipo de violencia”, dijo, aunque aclaró que “no fue acoso”.

Días atrás, Suar remarcó que por ahora no hay una definición sobre la continuidad del galán en la tira Simona, que es todo un éxito en el canal del sol.

“Lo conozco, es difícil. Todo es muy difícil. Las emociones a veces gobiernan sobre las acciones, por eso quiero ser cuidadoso para no hacer ninguna escena para el afuera, porque no es fácil sacarle el trabajo a alguien”, explicó el gerente de programación de ese canal.

“No quiero tener el poder de decir ‘te saco o te pongo’. Hay que ser cuidadoso”, cerró el productor.

Monti anunció que el actor se iría de Simona

BUENOS AIRES

Debido a las declaraciones de Siciliani, la figura masculina de Simona estaría considerando renunciar a la novela de Pol-ka, según informó Carlos Monti en Pamela a la tarde. “Prefiere no complicar a la empresa y al canal, por eso está dispuesto a dar un paso al costado. La última decisión la tiene Adrián Suar”, detalló el periodista.

El actor contrató a Fernando Burlando para que lo represente legalmente contra las mujeres a las que les inició acciones. El abogado emitió un comunicado en el que asegura que “Juan Darthés es el acosado” y aseguró que ya se presentaron en la Justicia para que determine si las acusaciones que hicieron en diferentes medios son ciertas. “Hice una evaluación e investigación de qué era lo que pasaba detrás del tema Darthés, quien no tiene ninguna denuncia en su contra”, aseguró el mediático letrado.

“Darthés inició un camino serio y judicial, y está haciendo algo muy valiente, porque si tuviera algo que ocultar, no sería una buena estrategia ir a la Justicia. El que denunció públicamente, en el día de la fecha, estos hechos de abuso fue él”, concluyó Burlando.