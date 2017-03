Textiles harían la ropa para el sector petrolero

NEUQUÉN

Las obreras textiles despedidas podrían volver a fabricar ropa si es que aceptan una propuesta del gobierno provincial, que dice haber contactado a una empresa que les daría un puesto. Se trata de una compañía textil que fabrica ropa de trabajo para el sector petrolero y que se haría cargo de las 35 obreras despedidas de Textil Neuquén actualmente ocupada.

La novedad fue dada a conocer por el ministro de Producción y Turismo, José Brillo, quien ha seguido de cerca el conflicto por parte del gobierno provincial.

Las obreras despedidas reclaman la indemnización, y algunos partidos políticos –desde la izquierda hasta el kirchnerismo– han apoyado la lucha de las obreras. No obstante, aún no se sabe cómo terminará la ocupación del inmueble, ya que la Justicia determinó que no se trata de una usurpación sino de un conflicto laboral.

“Sólo espera que las trabajadoras dejen de ocupar la nave de la ex fábrica Textil Neuquén”, dijo Brillo en declaraciones radiales, ya que el gobierno provincial no avala la ocupación del edificio.

“Esto no quita que las operarias cobren sus indemnizaciones”, agregó el funcionario provincial, quien espera que las obreras acepten la propuesta de pasar a tener el mismo trabajo con otra empresa.

Brillo destacó que está todo preparado para hacer el traspaso laboral y superar el conflicto que se originó en el sorpresivo cierre de la empresa Textil. Pero aún no se sabe si las obreras van a aceptar y desocupar la fábrica.