Las textiles exigen al gobierno provincial el cumplimiento del acuerdo firmado hace más de un año. En un comunicado, denunciaron que trabajan en el galpón sin calefacción y que el lugar "no reúne las condiciones para desarrollar nuestro trabajo, a pesar del esfuerzo que le ponemos cada una de las trabajadoras".

"Es clara la voluntad del gobierno de quebrar nuestra gestión obrera de la cooperativa, lo mismo que hace con los compañeros ceramistas", agregaron las trabajadoras y señalaron que mañana estará parada la producción.

Por su parte, los docentes de ATEN Capital también convocaron a la protesta para reclamarle al gobierno el cumplimiento del acta y la devolución de los días descontados con los haberes de junio.

"El gobierno se comprometía a devolver los días descontados con los haberes del mes de junio, alrededor del 5 de julio. Esto no ocurrió. La Comisión Directiva Provincial anunció que pagarían los días descontados el 11 de julio con los aguinaldos. Tampoco se hizo efectivo el reintegro. Como otra provocación -que se suma al no pago del bono a jubilados-, no se abona la totalidad del aguinaldo, sino que se practican allí también los descuentos", explicó el gremio en un comunicado.

En tanto, trabajadores de la PIAP acompañarán la protesta luego de que la Junta interna de ATE- PIAP denunciara el "vaciamiento de la empresa" dado que "se notificó la suspensión a 22 trabajadores terciarizados de la Piap y el cierre del comedor para los trabajadores" como así también sobre la retención de los haberes de junio; de los que no cuentan con fecha de cierta de cobro.

