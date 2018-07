Incendiaron un camión durante una protesta en Catriel

Son alrededor de 130 personas las que se sumaron a la protesta en la ciudad de Catriel, bloqueando los accesos al yacimiento. Según comentó Bélich en diálogo con LM Cipolletti, hay mucha bronca pro la falta de respuestas, y se ha tomado la determinación de incendiar un camión cada tres horas.

Embed

“Ya prendieron fuego un camión de la empresa Gabino Correa, y van a continuar. Esto no va a parar si no hay soluciones. A las 14 tendremos una asamblea, y si no hay convocatoria y soluciones, vamos a paralizar toda la producción petrolera de la zona. Esta situación es grave, y se va a empeorar”, expresó Bélich.

La petrolera despidió el mes pasado a 35 trabajadores y hasta el momento no cobraron los sueldos ni la indemnización.