The Cure llevarÃ¡ al cine el concierto de su 40Âº aniversario

La película The Cure Anniversary 1978-2018, que recoge el concierto por el cuarenta aniversario de la mítica banda británica The Cure, se estrena el 11 de julio en los cines de todo el mundo. El 7 de julio de 2018 en Hyde Park, el corazón verde de Londres, la banda que lidera Robert Smith ofreció ante 65.000 espectadores “uno de los conciertos más memorables de su trayectoria”, apuntó en un comunicado la distribuidora Versión Digital. La película la dirigió Tim Pope, artífice de algunos de los videoclips más icónicos de The Cure, así como de la premiada película-concierto In Orange (1986).