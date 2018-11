Theresa May no dimitirá y cree que logrará el brexit

Gran bretaña. Que si me voy, que si me quedo. Gran Bretaña está en absoluto “stand by”. No sabe si se van a reunir o ya están reunidas las 48 cartas necesarias para detonar un voto de confianza y si Europa va a recibir a la premier británica en los próximos días para seguir discutiendo el paquete del brexit, algo que para ellos es una negociación terminada, y el Parlamento británico rechaza. Eso sí, la primera ministra Theresa May afirmó que no renunciará y es optimista en alcanzar un acuerdo.