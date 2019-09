¡Tiembla Chris Hemsworth! Conocé al cura idéntico a Thor que la rompe con sus rutinas crossfit

View this post on Instagram

Ibland händer det... Löpning på schemat... Har inte sprungit på typ ett halvår - 15kg plus i kroppen på det -> . Hemskt tungt även om sträckan inte var så lång. 5 rounds 15 ball squat 200m run 15 wallball 15 pushups. #ballsquat #run #wallball #pushups #priestfit #löpningengångperår