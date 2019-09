Tras destacar con sorpresa que Burlando estaba con "a punto del ataque de pánico", Barby abrió el fuego al sentenciar: "No está bueno que en tres meses te claven y te digan: 'No nos casamos'. La última vez, me enteré por tele. Después le mandé un mensajito y le puse: '¿Che qué onda?'".

En un primer momento el letrado de 54 años se mostró risueño y solo atinó a decir que su novia "estaba poseída" y que era difícil seguirle el tren. Sin embargo, su actitud cambio cuando su novia de 28 años se quejó de que no tenía sentido del humor y que no entendía los códigos millennial . Dolido, Burlando negó por completo no ser alguien divertido y disparó: "Si me dice eso, sí que no me caso".

La situación se puso más interesante cuando Barby reveló que los chispazos surgieron a partir de de los comentarios positivos que ella realizó sobre Mariana Nannis cuando la mediática fue al envío de Susana para denunciar por violencia de género a su marido Claudio Paul Caniggia, a quien representa Burlando.

"Todo empezó el día que vine a jugar, y estuvo como invitada Mariana Nannis. Me simpatizó ella y ahí empezó todo.", dijo Barby antes de mencionar que había escrito un tuit en apoyo a la madre de Alexander y Charlotte Caniggia porque "miraba por el monitor y me gustaba lo que estaba hablando".

"La nota fue un notón, pero hay algo que es inmaculado y es mi trabajo, mi templo es mi oficina. Hay cosas que evidentemente para la gente y el cliente tal vez piensa que en la intimidad, en vez de estar hablando de situaciones que tienen que ver con la normalidad de una pareja, hablo temas del estudio. Entonces cualquiera podía malinterpretar mal ese tuit y con razón" ", postuló el abogado reconociendo que le molestó la actitud de su pareja. "Igual ella tiene autonomía intelectual y puede decir lo que quiera de Mariana", aclaró.

Acto seguido, el abogado le tiró un palito para Pampita al asegurar que su novia estaba siendo influenciada por la conductora de KZO, con la que trabaja en televisión desde hace un tiempo. "Estoy trabajando en el programa de Pampita, que es una genia, y por momentos hablo con ella que es una amiga… pero después me doy cuenta de que están las cámaras y digo: ¡Uy, qué dije!’. A veces me voy de boca y después él (por su pareja) dijo que no se iba a casar conmigo", manifestó Franco en su defensa.

En otro pasaje de la entrevista, Burlando contó una anécdota que derivó en un inesperado comentario de la conductora. “El otro día en un desfile de vestidos de novia, ella (por Barby) tiró el ramo. Yo estaba sentado y al lado mío estaba Pampita. Ella lo agarró…”, relató Fernando que remató la historia asegurando que la ex de Benjamín Vicuña le empezó a pegar con el ramo de flores, según Barby, "para que deje de hacer sufrir a su amiga". “Pampita se casa cada cinco minutos", lo interrumpió Susana " ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!”, agregó generando un revuelo en las redes sociales.

El comentario no pasó desapercibido y en las redes la conductora fue criticada por su observación "machista".

marianela acosta on Twitter Dice Susana Giménez que Pampita cada cinco minutos.tiene novio nuevo,me parece que el.dinosaurio vivo está envidiosa, y https://t.co/bsSElNCmIr es linda joven, soltera con guita que la ganó laburando,sus novios.son ricos,no le sacan plata,y de última, no te pide la vagina a vos . — marianela acosta (@nikitaacosta2) September 30, 2019

Laura CARP ⚪️⚪️ on Twitter Seguramente no hubiera aguantado estar en los zapatos de Caro, no se si se hubiera bancado la muerte de una hija y seguir viviendo y tratando de disfrutar — Laura CARP ⚪️⚪️ (@lauraandrea18) September 30, 2019

violeta on Twitter falta de informacion pampita se caso una sola vez...y no entiendo porque ese comentario..tan fuera de lugar — violeta (@NIRORI2) September 30, 2019

Betty Figueroa on Twitter Mira quién habla!!!!! Parece que le edad le hizo olvidar su pasado! No dejó títeres con cabeza Susana! Hasta estuvo con hombres casados y con familia y jamás le importó! Horrible el comentario sobre Pampita! — Betty Figueroa (@bettyfigueroaa) September 30, 2019

ÞබmÞƖtබ úƝƖčබ on Twitter Le recordará como era ella en algunas etapas de su vida? Lo que no sabemos si hubiera soportado estar en sus zapatos y seguir así de entera!! Pampi si es única e irrepetible ❤ — ÞබmÞƖtබ úƝƖčබ (@reina_pampita) September 30, 2019

En medio de la nota, Barby mostró uno de los tres vestidos de novia que pensaba usar en la boda y que ahora piensa sortear Instagram. " ¿Para qué lo quiero? Es la tercera vez que me cancela", argumentó la modelo, mientras el abogado hiciera esfuerzos para no verlo para respetar la tradición. "Y si no te vas a casar, qué te importa!", contrapuso Susana. "Está suspendido, no está cancelado. No es que se canceló por completo", replicó él. "Ahora soy yo la que no me quiero casar", expresó Franco.

Luego, la producción de Susana mostró imágenes de la inusual propuesta de casamiento que le hizo Burlando a Barby.

Susana Gimenez on Twitter ¡No apto para cardíacos! Así fue la propuesta de casamiento que le hizo @FernandBurlando a @barbyfranco21 #SusanaGimenez pic.twitter.com/3aWm8fGmTO — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) September 30, 2019

