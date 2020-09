Tiempo: finde caluroso pero en la semana vuelve el frío

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de Río Negro y Neuquén (AIC), está pronosticado para este fin de semana predominen las temperaturas cálidas, pero con formación de tormentas y probabilidad de lluvias para el sábado.

A pesar de que mañana estará inestable, se esperan temperaturas agradables con una máxima de 22º C. En tanto que para el domingo el cielo estará despejado y tendrá una máxima de 20 ºC.

Este tiempo cálido y primaveral dará paso el próximo martes 29 al ingreso de un sistema frontal invernal proveniente del sudoeste que alcanzará la región. Provocará un marcado descenso de la temperatura. E incluso ocasionará lluvias y nevadas en la zona cordillerana.

Según la AIC, se prevé para el martes el cielo algo nublado con una amplitud térmica que van desde 0º C a 23ª C. En tanto que para el miércoles está previsto que la temperatura descienda a los 2 grados bajo cero y que alcance una máxima de 15º C, además de ráfagas de unos 80 km/h.

Para el jueves, el pronóstico anticipa que en la región valletana mermarán las ráfagas de viento a unos 46 km/h, pero la temperatura mínima descenderá a los -6º C y la máxima sea de apenas unos 11º C.