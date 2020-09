Señaló que recién pasado los tres meses, la respuesta comenzó a llegar con 15 módulos alimentarios, pero como resultaba insuficiente, solicitaron otros hasta alcanzar un cupo de 35. “Ahora tenemos entre 80 a 85 familias en lista de espera. Ya enviamos las notas correspondientes al distrito para ver si se pude aumentar”, agregó el docente en diálogo con LM Neuquén.

Al CPEM 44 concurren alumnos no sólo de barrio Parque Industrial sino de Colonia Nueva Esperanza, Ruca Antú, El Trébol y Nueva España. Para estas familias el colegio sigue siendo el lugar de referencia a pesar de que está cerrado desde marzo pasado por la emergencia sanitaria.

“Nuestra labor es pedagógica pero no podemos dejar de obviar la necesidad de la gente”, dijo el director del secundario que no cuenta con comedor. El problema no sólo es la irregularidad de la llegada de los módulos alimentarios sino la insuficiencia a la hora de distribuir ante tanta demanda.

“Como son pocos, dolorosamente lo que tenemos que hacer es darle una vez a una familia y a la próxima a otra, porque no alcanzan”, se lamentó.

Inzunza sostuvo que, a pesar de que su rol es pedagógico, no pueden soslayar la situación económica de muchas familias de sus alumnos que si el año pasado estaban en una situación crítica, con la pandemia se agudizó dejando sin trabajo a sus padres.

“A las diez familias iniciales la sigue asistiendo el grupo de docentes con sus propios aportes. Esto representa mucho dolor para nosotros y no nos podemos desentender. Sabemos que no somos el único colegio que vive una situación similar”, aseguró a LMN.

El director del CPEM 44 solicitó una mayor presencia del Estado en estas familias que están atravesando una situación económica compleja. “Cuando hay necesidad de comida de por medio no se puede postergar”, añadió Inzunza.