Tigre mató a su cuidadora

Rosa era cuidadora en el zoo inglés de Hamerton, donde el lunes fue atacada por un tigre que la mató. Ella estaba trabajando en una de las jaulas cuando el felino entró de repente y no le dio tiempo a nada ni a nadie: un compañero de Rosa le arrojó carne cruda al animal para distraerlo y que soltara a la mujer, pero no hubo caso. “El tigre la acorraló y la atacó sin darle posibilidad de reacción”, dijo el informe de la policía de Cambridgeshire, distrito al que pertenece el zoológico.

De inmediato, los visitantes fueron evacuados a pesar de que el animal, una vez consumado su ataque, no intentó escapar. “Ni ese tigre ni algún otro animal del zoo escapó o puso en peligro la seguridad del público”, dijeron a través de un comunicado las autoridades del Hamerton Zoo Park. La investigación policial no tiene demasiadas vueltas y está descartado que sea una muerte “sospechosa”. Además, afirmaron que el animal está en buen estado de salud y no fue sacrificado ni maltratado por esta trágica situación.

Garry Chisholm, amigo de Rosa y fotógrafo de vida silvestre, dijo que la mujer era el “la luz” del parque. “Su pasión por los animales a su cuidado era excepcional. Sus favoritos eran indudablemente las chitas, a las que ella se refería como su orgullo y alegría”. Según el fotógrafo “el único consuelo que queda” es que “Rosa se reunió con su amada Ares, la chita, y Blizzard y Ladybelle, sus queridos tigres”.

Este parque silvestre ya lleva 27 años funcionando y alcanza unas 10 hectáreas. Y cuenta con tigres de Malasia, de Bengala, chitas, lobos, zorros, canguros y una variedad de aves, reptiles y animales domésticos. Hoy al zoológico le toca estar de luto.

