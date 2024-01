Tik Tok marca las tendencias en la venta de juguetes

El cactus bailarín canta diversas canciones y tiene la función de repetir y grabar lo que le dicen, además de tener una bocina, también cuenta con luces. Este curioso juguete, se popularizó por los videos de reacción de bebés y niños, que se ríen e incluso no pueden parar de llorar al escuchar al cactus que repite los sonidos que ellos están emitiendo.

Este juguete ronda los 15.000 pesos y se consigue en jugueterías o por internet.

