El 2 de octubre, como cada mes, mediante su cuenta de Twitter Tití le dedicó unas palabras: “Hoy hace 39 meses que no estás. No me puedo sacar de la cabeza el maldito 2/7/2014. Sole te extrañamos, te amamos. #nuncatevamosaolvidar”.

El sábado, en el programa de Andy Kusnetzoff Podemos Hablar, planteó su desafío personal e hizo llorar a todos los integrantes de la mesa: “Todos los 2 de cada mes trato de poner un tweet con el hashtag “#nuncatevamosaolvidar” porque quiero que la gente la recuerde a Sole, porque era una pendeja bárbara, solidaria, una fenómena y no quiero que se olvide que algún día existió”.

Además, Tití explicó el irónico momento en el que conoció a Luisito, quien la noche en la que María Soledad se accidentó estaba tomándose un avión a Bello Horizonte para conocer a la familia de su novia. Pero fatídicamente terminó presentándose en el velorio de Soledad. Luis se convirtió en una persona muy importante para el periodista y su mujer. “Hoy es un hijo para nosotros... es un pibe extraordinario. Nora lo ama y él viene domingo por medio a casa”, agregó Fernández.