Tobio sigue igual de bien: el Mellizo tiene a todos OK para el final

Buenos Aires.-La semana no podía arrancar con mejores noticias para el puntero del campeonato. De cara al partido con Aldosivi por la próxima fecha del torneo (en la que puede ser campeón si se dan algunos resultados), dentro de 11 días podrá contar con Fernando Tobio, que finalmente no padece un desgarro como se especulaba sino sólo una contractura que no sería impedimento para estar ante el Tiburón.