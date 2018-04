Todas contra Claudia

En primer lugar, aseguraron que Maradona no reconoció durante años a Diego Jr. “por presión de Claudia”. “Si ella les contaba la verdad a sus hijas, iban a tener un vínculo con su hermano. Pero ella fue siempre la que se lo negó a las hijas y le pidió a él que no les dijera a las hijas. Yo sé que ella no quería que lo reconociera”, aseguró Lili. Luego Ana agregó: “Si él lo reconocía, perdía a las hijas”. Más tarde las tres hermanas coincidieron en que la ex pareja de su hermano “nunca trabajó”. “Nunca vimos a Claudia trabajar. Nosotros para ella éramos la familia pobre, y lo hacía notar. Íbamos a comprar en Italia: ella se compraba todo, y para nosotras nada porque éramos el agregado. Claudia era una persona adelante de la gente y con nosotras era otra. Un día Diego me dio un cheque para que fuera a comprar ropa, pero Claudia vino a las 3 de la mañana y me sacó el cheque”, reveló Lili. Y agregó: “Para ella, lo primero es el dinero: Claudia te dona un riñón, pero no dinero. A mí no me trataba bien. Nos dice que somos unas villeras e ignorantes”.

Por otro lado, dieron detalles de la supuesta estafa de Villafañe y Cóppola a Maradona: “Lo escuché detrás de una puerta”, dijo Lili. Y después detalló: “Claudia y Guillermo no le pagaban al fisco italiano: se lo repartían entre ellos, y a Diego le decían que le pagaban. Ahora se están enterando los tres porque esto nunca lo dije”.

Jorge Taiana y la bata de Diego

En la extensa entrevista, Lili se refirió al novio de Claudia, Jorge Taiana: “Ella se lo ocultó. Mi papá (don Diego) la quería mucho a Claudia, pero un día volvió llorando a mi casa y nos contó que lo vio en su casa. ‘Fui a la casa de Claudia y encontré a otro señor con la bata de Diego desayunando’, dijo. Agarró la llave de esa casa y la tiró a la basura. Fue en la época que Diego viajaba mucho, estaban separados pero no divorciados”.

Fuerte denuncia:“Cóppola y Villafañe no pagaban el fisco (en Italia) , se lo repartían entre ellos”, dijo Lili.

Dalma y Gianinna no se salvaron: “Son iguales a la madre”

Dalma y Gianinna, hijas del Diez fruto de su relación con Villafañe, no quedaron al margen de las acusaciones de sus tías: “Son iguales a la madre. No creemos que ellas no conozcan a Taiana. Están influenciadas y criadas como Claudia. Las hizo a su manera. Les importa más la plata que el padre. Gianinna es la que más se parece a Diego, en todo sentido. Ninguna de las dos es cercana a nosotras. Desde que falleció nuestro padre (don Diego), hace tres años, que no las vimos más. A mi papá sí lo querían, porque decían que era el único que siempre iba a verlas y las llevaba a la plaza”, reveló Kity.

Doña Tota

Por otro, también hicieron referencia a la relación que tenía la madre de las chicas con su abuela: “No es cierto que mamá no la quería. ¡Otra vez esa idea! No sé por qué lo dicen. Si no, no hubiera aguantado los desprecios que Claudia le hacía a mi mamá”, explicó Ana. Y recordó que cuando la madre de Diego estuvo enferma, “Gianinna y Dalma no iban a verla”. Kity, por su parte, aseguró que Villafañe tuvo otra dura acusación: “Claudia le cortó la cobertura a mi padre. Le pagaba la cobertura, el ABL y la luz. Pero un día se quebró mi mamá y no tenía cobertura médica. Estaba dada de baja por la señora Villafañe”.

Villafañe y las hijas hoy tendrán su espacio en Intrusos

Dadas las denuncias que recibía de su ex cuñadas, Claudia se comunicó con la producción de Intrusos pero no le permitieron salir al aire. Ante la negación, Dalma hizo su descargo en Twitter: “Mi mamá quiere salir al aire y no la dejan. Qué raro, ¿no?”, escribió la actriz. Jorge Rial salió al cruce y explicó por qué no le dieron espacio a Villafañe. “Cuando se arregla la nota, lo que me piden es que quieren hablar ellas tres y no quieren cruzarse. Cosa que me parece bien. Y están en todo su derecho”, dijo el conductor. Sin dejar pasar la ocasión, Rial les comunicó a Claudia y a sus hijas que mañana (por hoy) van a tener “el mismo espacio”. “Claudia, si querés venir tenés tu espacio. No es mala leche”, fue el mensaje de Rial.