Las escuelas con problemas son las primarias 103, 56, 199 y 311, más el jardín 66, la especial 22 y la EPET 17. En algunas turnan a los chicos para darles clases y no tener que cerrar, mientras que en otras directamente no hay actividad. Cerca de mil alumnos de la ciudad están en esta situación.

El caso más grave es el de la Escuela Especial 22, que directamente no comenzó el ciclo lectivo por falta de edificio. Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital, contó que desde el Ministerio de Educación les prometieron alquilar un inmueble, pero no cumplieron. “Y ahora me avisan que también la Especial 4, de Plottier, está sin edificio, de modo que el problema no es sólo en Neuquén”, comentó.

Dijo que en las primarias 103, de Confluencia, y 199, de San Lorenzo, perdieron clases porque no nombran a los porteros. Añadió que también faltan auxiliares en la Escuela 56, de Belgrano, “pero ahora empezaron a turnarse para no seguir acumulando días”.

Remarcó que “está todo para que nombren a los auxiliares y no los quieren designar; son casos de nuevos puestos que tienen que pagar, entonces están ahorrando”.

Agregó que la EPET 17 “es un caso crónico” (ver aparte) y que en la 311, “de Gran Neuquén, está dando clases un día al turno mañana y otro al turno tarde porque el circuito eléctrico de los tanques está roto y no lo arreglan, así que tienen para la mitad de la escuela”.

Señaló que también tienen problemas en el jardín 66, de Z1, “porque el patio está desaliñado y las docentes con la comunidad están poniendo los juegos, que son parte fundamental del aprendizaje”.

“A eso se suma la escuela de Covunco, que hace dos meses que no tiene transporte, y otras en el resto de la provincia”, subrayó.

Calefacción

Problemas en Gran Neuquén

Los problemas edilicios en la EPET 17, de Gran Neuquén, son moneda corriente. Hoy, el establecimiento educativo está sin calefacción. El año pasado, para esta época, perdieron clases por el mismo problema.

Escuela cabecera

Denuncian que no se cubren licencias

La titular de ATEN Capital, Angélica Lagunas, denunció ayer que la escuela cabecera se quedó sin gente para cubrir las licencias de los maestros. Recordó que antes había cuatro personas para esa tarea, luego dejaron a dos y ahora directamente no hay nadie.

“De las dos docentes que quedaron, una está con licencia y otra volvió a su escuela para ocupar la secretaría y no tienen personal; entonces, las licencias de tres a cinco días no se están cubriendo porque no hay quien se encargue de atender el teléfono”, dijo.