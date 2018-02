Si bien se había anunciado que el boleto a 18,07 pesos comenzaría a cobrarse ayer, una recorrida de LM Neuquén por distintas paradas confirmó que la tarifa aún no se aplicaba.

El subsecretario de Tránsito y Transporte, Fernando Palladino, dijo que estaba al tanto de esta situación, más allá de que no estaba en la ciudad. No obstante, confirmó que el aumento ya estaba autorizado y que a más tardar mañana debería reflejarse en el precio del boleto.

“Es probable que no se haya cargado la información, pero el aumento está vigente”, indicó el funcionario municipal.

Entre los usuarios había ayer cierta sorpresa por la demora en la actualización de la tarifa. “Me sorprendió que no me cobraran con el aumento, pero igual no dije nada”, aseguró Susana, mientras bajaba de una unidad en la zona del Parque Central.

Ricardo, otro usuario que descendía de una parada sobre la calle Jujuy, también confirmó que se “salvó” de pagar los 18,07 pesos.

Desde la empresa Autobuses Neuquén, un vocero indicó a este medio que el incremento se postergó hasta mañana por una cuestión del sistema.

Por su parte, Palladino dijo que mañana enviarán inspectores municipales para verificar que se esté cobrando la nueva tarifa aprobada por el Ejecutivo.

Críticas por la suba injustificada

El concejal Luis Durán (FN) aseguró que hay alrededor de 34 millones de pesos en subsidios al transporte que podrían reducir el aumento en un 15 por ciento.

Para Durán, este monto se desprende, por un lado, del subsidio del SISTAU y del CCP, de 26 millones de pesos que le correspondería cobrar a Pehuenche por las 6 líneas que opera y que en realidad los viene cobrando Indalo; y por el otro, del subsidio al gasoil de 7 millones 761 mil pesos, que también debería cobrar Pehuenche pero los recibe Indalo.

