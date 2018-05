Todo lo que pasó en Cipo entre copa y copa

Por eso, no sorprende el panorama. No asombra que apenas cinco de los titulares aquel día sigan hoy en la institución: Matías Alasia, César Medina, Damián Jara, Nelson Seguel y Ezequiel Ávila. Desde el banco luego saltó Matías Sosa, mientras que Gustavo del Prete, Matías Carrera y Jonathan Morales fueron convocados por Henry Homann, que decidió no utilizarlos ni un minuto en La Fortaleza.

Hasta el técnico cambió, producto de los malos resultados, y el club vuelve a una instancia similar después de haber cumplido la eliminatoria de la mano de Duilio Botella.

Germán Alecha, quien se hará cargo de la conducción ante Arsenal por Copa Argentina, se fue como ayudante de campo del Ruso y tras la renuncia de Botella volvió ya como técnico interino. Ahora es el principal responsable de un barco que intentará pasar a los 16avos., algo que sería inédito para un club que vive un momento deportivo complejo, de gran incertidumbre.

Fue un torbellino de sucesos en muy pocos meses, capaz de alterar a cualquier institución, a cualquier plantel o grupo de trabajo. Menos al hincha de Cipo, que espera con el mismo entusiasmo lo que será una verdadera fiesta el sábado 26 (resta oficializar el horario) en el Coloso del Ruca Quimey, donde les abrirán las puertas para que lleguen de a miles.

Alecha es el tercer técnico que tiene a cargo el plantel profesional. Arrancó el año como ayudante.

Lesionados

Gastón Valente (defensor) y Germán Weiner (delantero), quienes fueron titulares en La Fortaleza ante el Cuervo, siguen con vínculo laboral en Cipolletti.

Sin embargo, sendas lesiones de rodilla motivaron artroscopías hace pocos días y no estarán recuperados para que los puedan contar como opción.

Germán Alecha ya los anotó como bajas, más allá de que seguramente viajarán con la delegación al interior de la provincia a fin de mes para compartir el momento esperado.

9 de los convocados ante el CASLA siguen en Cipo.

De esa lista, sólo cinco fueron titulares en el duelo de agosto: Alasia, Medina, Jara, Seguel y Ávila. Sosa ingresó en el segundo tiempo en cancha de Lanús.